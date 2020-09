Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch/ Eigentümerin verschreckt Einbrecher

Bedburg-Hau- Qualburg (ots)

Unbekannte Täter wurden am frühen Dienstagmorgen (15. September 2020) um 06.30 Uhr von der Bewohnerin eines Hauses an der Koppelstraße Kerkpad verschreckt. Die Täter näherten sich dem Haus vermutlich über den Garten und hebelten gewaltsam die Tür zum Wintergarten auf. Als die Bewohnerin den Geräuschen nachging, waren die Täter bereits durch Hecke im Garten geflüchtet. Der Mann der Eigentümerin stellte an der Bushaltestelle noch zwei unbekannte Männer fest. Einer soll circa 20-22 Jahre alt sein, eine schlanke Statur sowie ein südländisches Erscheinungsbild haben. Der Andere sei etwa Ende 40, habe eine kräftige Statur, einen Bart und auch ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Männer habe eine große schwarze Sporttasche bei sich gehabt. Ein Zusammenhang zum Einbruch kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

