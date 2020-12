Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Brackenheim: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Montagnachmittag wurden drei Personen bei einem Unfall bei Brackenheim verletzt. Eine 57-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr in ihrem VW auf der Straße zwischen Nordhausen und Dürrenzimmern, als sie aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Golf mit einem entgegenkommenden Mülllaster. Die Golf-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften behandelt. Der Fahrer des Müllautos und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

