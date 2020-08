Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach 16 Jahren

Düsseldorf (ots)

Nach 16 Jahren wurde ein gesuchter Mann (46) am Montagabend (24. August) um 22.00 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof durch die Bundespolizei festgenommen. Der Mann war wegen eines Tötungsdeliktes per Haftbefehl ausgeschrieben. Er tauchte mit falscher Identität unter.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Bertha-von-Suttner-Platz am Düsseldorfer Hauptbahnhof den 46-jährigen Bosnier. Ausweisdokumente führte der Mann nicht mit sich. Er hatte einige Schriftstücke auf seinen vermeintlichen Namen ausgestellt dabei. Bei den vorgezeigten Personalien gab es allerdings Unstimmigkeiten, so dass die Uniformierten sich entscheiden, den Mann zwecks Identitätsfeststellung zur Dienststelle zu führen. Mittels Fingerabdruck konnte die wahre Identität des Mannes herausgefunden werden. Durch das polizeiliche System wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Köln wegen eines versuchten Totschlags seit 16 Jahren per Untersuchungshaftbefehl nach ihm suchte.

Nach Belehrung und Feststellung der Haftfähigkeit wurde er in den Polizeigewahrsam verbracht und am Folgetag dem Richter vorgeführt.

