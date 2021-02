Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrerin angefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin angefahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin kam es am Mittwoch in Norden. Ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 16.40 Uhr auf der Königsberger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Norddeicherstraße übersah der Mann offenbar eine 51-jährige Frau auf dem Rad, als diese von links die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 51-Jährige leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell