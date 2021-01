Feuerwehr Krefeld

Die Feuerwehr Krefeld wurde heute um 02:00 Uhr morgens zum Brand in einer Küche auf der Seidenstr. alarmiert. Die vier Bewohner, drei Kinder im Alter von 10, 13 und 16 sowie deren 49 Jahre alte Mutter konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus der Wohnung in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. Das Feuer in der Küche konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Vor dem Gebäude wurde die Aufstellung der Drehleiter und eines Löschfahrzeuges durch mehrere falsch parkende PKW behindert und hierdurch leicht verzögert. Die Wohnung ist aufgrund des Brandereignisses derzeit nicht bewohnbar. Alle vier Beteiligten wurden in einer Notunterkunft der Stadt Krefeld untergebracht. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oppum und der Rettungsdienst mit insgesamt 42 Einsatzkräften. Der Einsatz war gegen drei Uhr beendet.

