Polizei Mettmann

POL-ME: Raub auf Sonnenstudio: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2002183

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (27. Februar 2020) hat ein bislang unbekannter Täter ein Sonnenstudio an der Hauptstraße in Langenfeld beraubt und die dort tätige Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray bedroht.

Das war geschehen:

Gegen 20 Uhr betrat der mit einer Sturmhaube maskierte Täter das Sonnenstudio und ging zum Bedienungstresen. Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray, warf eine Papiertüte auf den Tresen und forderte mit den Worten "Give me the money!" das Geld aus der Kasse. Nachdem die Mitarbeiterin der Aufforderung nachkam, packte sich der Mann die Tüte und flüchtete mit seiner Beute (rund 200 Euro) zu Fuß über die Hauptstraße in Richtung der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Kölner Straße.

Im Anschluss alarmierte die Mitarbeiterin die Polizei, welche jedoch leider bei einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr im Umfeld des Sonnenstudios antreffen konnte. Zu dem flüchtigen Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 1,75 bis 1,80 Meter groß - schlanke bis normale Statur - komplett dunkel gekleidet - trug eine schwarze Sturmhaube - hatte einen grün-grau karierten Regenschirm dabei - sprach gebrochenes Englisch

Die Polizei fragt: Wer hat zum angegebenen Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges rund um das Sonnenstudio an der Hauptstraße - zwischen Schulstraße und Freiherr-von-Stein-Straße - beobachtet oder kennt möglicherweise sogar den Täter?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell