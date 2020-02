Polizei Mettmann

POL-ME: Trunkenheitsfahrt mit 1,88 Promille - Haan - 2002182

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (27. Februar 2020) verursachte eine alkoholisierte Autofahrerin einen Alleinunfall in Haan. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 19:50 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Opel-Fahrerin die Düsseldorfer Straße in Richtung Hilden. In Höhe der Hausnummer 6 übersah sie dann einen am Parkstreifen geparkten Suzuki und stieß mit diesem zusammen. Mehrere Zeugen bekamen den Unfall mit, riefen die Polizei und halfen der 51-jährigen Haanerin aus dem verunfallten Auto. Als die Beamten eintrafen, konnten sie einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Haanerin wahrnehmen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille (0,94 mg/l). Die Frau wurde zur Blutprobenentnahme mit zur Wache genommen. Der Führerschein der 51-Jährigen wurde beschlagnahmt, ihr Auto abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 8.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell