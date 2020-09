Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (TUT-Nendingen) Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Pedelec-Fahrern (10.09.2020)

TUT-Nendingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten zwei Pedelec-Fahrer im Alter von 31 und 67 Jahren bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr, nach Einbruch der Dunkelheit auf dem unbeleuchteten Fahrradweg zwischen Nendingen und Tuttlingen ereignete. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang von Nendingen kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrradfahrer, die sich auf dem Fahrradweg entgegenkamen. Es ist davon auszugehen, dass beide Unfallbeteiligte vor dem Zusammenstoß nicht aufeinander aufmerksam wurden. An beiden Pedelecs waren keine lichttechnischen Einrichtungen oder Rückstrahler verbaut. Die beiden Fahrradfahrer wurden durch den Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Da sich bei beiden Verletzten Anhaltspunkte auf alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde ihnen im Klinikum jeweils eine Blutprobe entnommen. Gegen die beiden Unfallbeteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Die beiden bei dem Verkehrsunfall beschädigten Pedelecs wurden sichergestellt und durch einen Abschleppdienst vom Unfallort abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell