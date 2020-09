Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

TUT) Sachbeschädigung an einem Firmengebäude (10.09.2020 - 11.09.2020)

Balgheim / TUT (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Donnerstagabend oder in der Nacht zum heutigen Freitag im Schloßäckerweg begangen wurde. Unbekannte Täter warfen in diesem Zeitraum einen faustgroßen Stein in eines der Fenster des sich dort befindlichen Firmengebäudes. Das Fensterglas und eine sich vor dem Fenster befindliche Jalousie wurden beschädigt. Der als Tatmittel missbrauchte Stein wurde im Produktionsraum der geschädigten Firma aufgefunden und als Spurenträger sichergestellt. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum genauen Tatzeitpunkt oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

