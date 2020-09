Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Illegale Entsorgung eines Grabsteines im Wald (10.09.2020)

Spaichingen (ots)

Einen in einem Waldgebiet auf Gemarkung Spaichingen liegender Grabstein meldete am Donnerstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, ein 50 Jahre alter Jogger beim Polizeirevier Spaichingen. Die Überprüfung des Hinweises durch Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen führte zur Feststellung, dass der Grabstein, der noch die Initialen des im Jahr 1998 Verstorbenen trug, vor einiger Zeit durch die Hinterbliebenen vom Friedhof abgeräumt wurde. Das Polizeirevier Spaichingen leitete Ermittlungen wegen des Verdachts einer illegalen Abfallbeseitigung ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

