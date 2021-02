POL-AUR: Neuharlingersiel - Wohnwagen in Brand geraten

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Neuharlingersiel - Wohnwagen in Brand geraten

Auf einem Campingplatz in Neuharlingersiel, Alt Addenhausen, gerieten am Mittwochabend mehrere Wohnwagen in Brand. Gegen 18.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zu einer weiteren Alarmierung kam es gegen 21.10 Uhr. Auf Dauerstellplätzen des Campingplatzes waren am Abend insgesamt drei offenbar derzeit nicht genutzte Wohnwagen in Brand geraten. Die Wagen wurden durch das Feuer komplett zerstört. In zwei Wohnwagen kam es zur Explosion von Gasflaschen, die dort gelagert waren. Mit mehr als 50 Einsatzkräften waren die Feuerwehren vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

