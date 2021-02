Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zweifacher Ladendieb geschnappt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Zweifacher Ladendieb geschnappt

In einem Supermarkt in Wittmund kam es am Mittwoch zu einem Ladendiebstahl. Unter anderem wurde ein Akku-Bohrschrauber gestohlen. Noch im Geschäft konnte ein 49-jähriger Mann aus Wittmund als Tatverdächtiger gestellt werden. Vor Ort ergab sich für die eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der 49-Jährige bereits am Tag zuvor einen weiteren Akkubohrer in dem Markt gestohlen hatte. Daraufhin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich beim Amtsgericht Aurich ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt. In der Wohnung des amtsbekannten 49-Jährigen konnten die Beamten im Rahmen der angeordneten Durchsuchung den zweiten gestohlenen Akku-Bohrschrauber auffinden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell