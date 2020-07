Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall infolge einer Trunkenheitsfahrt

Mayen (ots)

Mayen. Am frühen Morgen des 26.07.2020 ereignete sich in Mayen ein Verkehrsunfall. Der 59-jährige Fahrzeugführer kam aufgrund erheblicher Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich fußläufig und unerlaubt vom Unfallort. Er konnte unweit der Unfallstelle durch eine Streife gestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

