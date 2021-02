Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots)

Am Mittwoch, den 24.02.2021 stellten zwei Beamte der Polizeiwache Maxdorf, gegen 16:15 Uhr, im Rahmen einer Streifenfahrt in Lambsheim an der Aral Tankstelle einen stark alkoholisierten Mann fest, welcher im Begriff war auf sein Fahrrad zu steigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,04 Promille, sodass ihm die Weiterfahrt auf seinem Fahrrad von den Beamten untersagt wurde. Da der 59-jährige Mann im Laufe der Maßnahme anfing die Kunden der Tankstelle zu belästigen, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Nachdem sich der Mann zunächst entfernte, wurde die Polizei wenige Minuten später erneut zu der Örtlichkeit gerufen, da der Mann nun in den gegenüberliegenden Grünstreifen seine Notdurft verrichtete und weiterhin die Passanten anpöbelte. Er wurde in die Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Frankenthal verbracht, in der er die Nacht über ausnüchterte.

