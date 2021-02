Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in PKW - Zeugen gesucht!

Speyer (ots)

Ein unbekannter Täter konnte am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr in der Daimlerstraße dabei beobachtet werden wie er eine Scheibe eines PKW einschlug und aus dem Innenraum Diebesgut im Wert von ca. 70 EUR entwendete. Im Anschluss gelang dem Mann die Flucht zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Dienstag im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 21:15 Uhr eine männliche Person, ca. 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, schwarze kurze Haare und schmaler Statur im Bereich der Daimlerstraße beobachtet, die verdächtig erschien. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

