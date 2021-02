Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstagmittag um 13:50 Uhr ein 73-jähriger Radfahrer, als dieser die Industriestraße queren wollte. Zur gleichen Zeit verließ ein 33-jähriger PKW Fahrer das gegenüberliegende Tankstellengelände und bog nach links in Richtung Heinkelstraße ab. Auf der Fahrbahnmitte kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, wodurch dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca.700 EUR.

