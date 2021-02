Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim - Randalierer leistet Widerstand

Frankenthal (ots)

In der Wormser Straße in Kleinniedesheim kam es am 23.02.2021 gegen 20:30 Uhr zu einer Widerstandshandlung gegenüber Polizeibeamten. Nachdem der minderjährige Beschuldigte bereits versuchte, dessen Vater zu schlagen, versuchte er dies auch mit einer Glasflasche gegen die Einsatzkräfte. Nachdem der Flaschenschlag unterbunden wurde, äußerte der 17-Jährige durchweg Beleidigungen. Während des Gerangels wurden sowohl der anschließend gefesselte Jugendliche als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Den Jugendlichen erwarten Anzeigen aufgrund der versuchten Körperverletzung gegen seinen Vater sowie aufgrund des Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung. Ob der Konsum von Alkohol zu der erheblichen Aggression führte, ist nicht bekannt.

