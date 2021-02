Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogenfund bei Personenkontrolle

Speyer (ots)

Eine geringe Menge an Cannabis fanden die Polizeibeamten am Dienstagabend um 18:20 Uhr bei einem 23-Jährigen, der im rückwärtig gelegenen Park der Stadthalle einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den jungen Mann ein Strafverfahren in Bezug auf den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

