Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hinweise auf Kraftfahrzeugrennen

Speyer (ots)

Die Polizei erhielt am Mittwoch um 20:54 Uhr Hinweise zu einem Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge in der Geibstraße. Auf dem Parkplatz des "Bademaxx" konnten drei PKW festgestellt und von den Polizisten kontrolliert werden. Während der Kontrolle erschien ein Mercedes CLA auf dem Parkplatz, welcher mit quietschenden Reifen wieder davonfuhr, als der Fahrer die Streifenwagen erblickte. Das Fahrzeug konnte auf dem Parkplatz des Naturfreundehaus kontrolliert werden. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde über diesen Sachverhalt wird durch die Polizei veranlasst.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell