Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Warnmeldung des Landeskriminalamtes: Schusswaffe im Einsatz verloren

Kiel (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes im Bereich Quickborn/Norderstedt ist in der vergangenen Nacht, 26. Juni 2020, eine Schusswaffe verloren gegangen. Trotz sofort eingeleiteter intensiver Suchmaßnahmen konnte diese bisher nicht wieder aufgefunden werden. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein warnt: Es handelt sich um eine schussbereite, scharfe Pistole. Beim Auffinden darf diese nicht berührt oder an sich genommen werden. Informieren Sie sofort die Polizei über den Polizeiruf 110. Sollte dies unterbleiben, machen sich Finder nicht nur strafbar, sondern gefährden sich und andere. Die Suche dauert an.

