Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein: Zwei Festnahmen nach Sprengung eines Geldautomaten in Kaltenkirchen

Kiel (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Commerzbankfiliale in Kaltenkirchen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag, 16. Juni 2020, zwei Verdächtige festgenommen.

Gegen 3.30 Uhr hatte sich der Sicherheitsdienst der Bank bei der Polizei gemeldet, weil er zwei verdächtige Personen in der Filiale bemerkt hatten. Als die Männer nach vollendeter Sprengung mit den Geldkassetten das Gebäude verließen, traf bereits die erste Funkstreife ein. Daher war es den Tätern nicht mehr möglich, das vorbereitete Fluchtfahrzeug zu nutzen. Sie ließen einen Teil ihrer Beute zurück und flüchteten zu Fuß über mehrere Grundstücke, wobei sie eine größere Menge Bargeld verloren.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, für die auch ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Diensthund eingesetzt wurden. Es gelang den Einsatzkräften, die flüchtigen Täter in einer Wohnsiedlung in Kaltenkirchen aufzuspüren und festzunehmen. Sie hatten noch Stehlgut bei sich. Die Identität der 18 und 25 Jahre alten Männer wird derzeit geprüft. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

