Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiterin in Gewahrsam genommen

Bautzen (ots)

Für eine 43-jährige Kleinbusreisende aus der Ukraine endete am 12.08.2019 vorerst die Reise in Bautzen. Bundespolizisten ermittelten im Rahmen einer Kontrolle an der Autobahn 4 Anhaltspunkte für die Aufnahme einer illegalen Beschäftigung als Pflegekraft in Nordrhein Westfalen. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach nahmen die Frau um 03:15 Uhr in Gewahrsam und ermitteln nun wegen unerlaubter Beschäftigung sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Zur Zeit wird eine Zurückschiebung nach Polen geprüft.

