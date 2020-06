Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Geldautomatensprengung in Wahlstedt: Die Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Juni 2020, haben bislang unbekannte Täter gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten der Commerzbank-Filiale in Wahlstedt (Kreis Segeberg) gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei maskierte Täter in den SB-Bereich der Bankfiliale eingedrungen und haben den Geldautomaten durch Einleiten eines explosiven Gasgemisches gesprengt. Sie erbeuteten dabei eine Geldsumme in noch unbekannter Höhe und verursachten einen erheblichen Sachschaden.

Im Anschluss sind die Täter in unbekannte Richtung geflohen. Trotz einer sofort eingeleiteten Ringalarmfahndung der Polizei konnten sie entkommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an den Polizeiruf 110.

