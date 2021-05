Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Corona-Verstöße

Bad Hönningen (ots)

Am Samstagabend wurden der Linzer Polizeiinspektion eine größere Anzahl von Jugendlichen in der Kolpingstraße in Bad Hönningen gemeldet, die eine Party feiern würden. Vor Ort konnten insgesamt 12 Personen von der Polizei angetroffen werden, die Fußball spielten und Alkohol konsumierten. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welche von der Kreisverwaltung Neuwied geahndet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell