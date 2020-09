Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überwachung Nachtfahrverbot B 10

Hinterweidenthal (ots)

In den beiden vergangenen Nächten wurde durch die PI Dahn verstärkt das Nachtfahrverbot für Lkw über 7,5t auf der Bundesstraße 10 kontrolliert. Insgesamt wurden 19 Brummifahrer kontrolliert. In 9 Fällen musste eine Weiterfahrt untersagt werden, da keine entsprechende Ausnahmegenehmigung zum Befahren der B 10 zur Nachtzeit vorlag. Gegen die Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die jeweils ein Bußgeld in Höhe von 130 Euro zur Folge haben werden.

