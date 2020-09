Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weitere Brände im Bereich Vinningen und Trulben; gemeinsame Pres-seerklärung der Polizei Pirmasens und der Staatsanwaltschaft Zwei-brücken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vinningen und Trulben (ots)

Am 09.09.2020 gegen 11:45 Uhr wurde die Polizei Pirmasens über einen erneuten Brand im Bereich der Schelermühle bei Vinningen informiert; dort war bereits am vergangenen Montag eine Waldhütte niedergebrannt (wir berichteten). Im Bereich neben dieser Waldhütte kam es nun auf einer kleineren Fläche zu einem Brand mehrerer Bäume und eines Unterstandes zur Lagerung von Holz. Der entstandene Schaden wird hier auf ca. 1000 Euro geschätzt. Gegen 23:40 Uhr wurde der Polizei Pirmasens ein weiterer Brand gemeldet. Dieses Mal befand sich die Brandstelle an der K 4 zwischen Trulben und Kröppen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem freien Feldstück ca. 250 Strohballen in Brand geraten waren. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die umliegenden Feuerwehren mit Unterstützung des THW. Der hier entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat auch in diesen beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache und genauen Schadenshöhe aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Tel. 06331-5200 oder per Email kipirma-sens@polizei.rlp.de zu melden. kips

