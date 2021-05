Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinebach (Sieg)- Seniorin prallt mit Pkw gegen Hauswand

Steinebach (Sieg) (ots)

Am 16.05.2021, gegen 14.00 Uhr befuhr eine 74-jährige Fahrzeugführerin die Schwedengrabenstraße im Ortsbereich Steinebach an der Sieg. Dort möchte sie vor einem Anwesen parken. Bei diesem Parkvorgang verwechselte die Seniorin die Pedalstruktur des Pkw; gibt Gas anstatt zu Bremsen. Infolgedessen prallte sie mit ihrem Pkw gegen die Hauswand; die Airbags lösten aus und die Frau konnte leichtverletzt das Fahrzeug verlassen. Sie wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug sowie an der Hauswand entstand Sachschaden.

