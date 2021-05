Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein Neckar Kreis: Radfahrer kollidiert mit Pkw, PM Nr. 2

Dielheim/RNK (ots)

Ein 15-jähriger Rennradfahrer befuhr die abschüssige Waldstraße in Richtung Dielheim und übersah auf der Gefällstrecke eine vor ihm haltende 30-jährige Pkw-Fahrerin, die nach links in die Straße "Am Mannaberg" abbiegen wollte. Der Radfahrer kollidierte frontal mit dem Fahrzeugheck und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur genauen Unfalluntersuchung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis 16.10 Uhr gesperrt und bis 17.30 Uhr nur einspurig befahrbar. Der Sachschaden beläuft sich auf 11.000 Euro. *mm

