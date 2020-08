Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schläfchen im Auto

Kaiserslautern (ots)

Ein Anwohner meldete am frühen Mittwochmorgen auf einem Feldweg bei Erlenbach ein verdächtiges Auto. Das Fahrzeug parkte auf dem Weg. An dem Wagen waren auswärtige Kennzeichen montiert. Die Polizei überprüfte die Sache. Wie sich herausstellte, schlief der Fahrer in seinem Auto. Er war auf der Durchreise nach Frankreich und hatte bei Erlenbach einen Zwischenstopp und ein Nickerchen eingelegt. |erf

