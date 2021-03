Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst: Unbekannte Betrüger erbeuten 200EUR - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) Zu einem besonders dreisten Betrug kam es am Dienstag, den 16.03.2021, gegen 15:20 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Lindhorster Gewerbestraße. Zwei männliche Kunden beabsichtigten dort mehrere Elektronikartikel zu kaufen. Nachdem die beiden Männer zwei Tablets und eine Kamera im Wert von knapp 500EUR mit ausschließlich 50EUR-Scheinen an der Kasse bezahlt hatten, verlangten sie eine Anschlussgarantie dafür zu erwerben. Da dies in dem Geschäft nicht angeboten wurde, lehnte die Kassiererin und eine weitere Mitarbeiterin dies ab. Daraufhin verlangten die Männer die Artikel zurückzugeben. Nachdem der Kauf storniert worden war und die beiden Männer ihr Geld zurückerhalten hatten, verließen sie den Laden in unbekannte Richtung. Bei einer im Anschluss durchgeführten Überprüfung der Kasse fiel auf das 200EUR fehlten. Wie genau die beiden Täter an das Bargeld gelangt waren, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Laut einer Mitarbeiterin wechselten die Geldscheine während des Verkaufsgespräches mehrfach zwischen den vermeidlichen Kunden und der Kassiererin. Die Polizei in Stadthagen sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu dem Betrug und zu den beiden flüchtigen Tätern geben können. Bei den beiden Personen handelt es sich um Männer mit südländischem Aussehen. Sie waren beide zwischen Ende 20 Jahre und Anfang 30 Jahre alt und etwa 165-170 cm groß. Einer der beiden Beschuldigten trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und hatte dunkle Haare. Beide trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung und sprachen größtenteils in Englischer Sprache. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stadthagen, unter der Telefonnummer 05721/40040 entgegen.

