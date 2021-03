Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste: Glasfenster der Friedhofskapelle beschädigt - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) Vermutlich in dem Zeitraum von Montag, den 15.03.2021, 15:00 Uhr, bis Dienstag, den 16.03.2021, 10:30 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Haste zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheibe der dortigen Friedhofskapelle. Bisher gibt noch keine Erkenntnisse dazu, wie das ca. 10cm x 10cm große Loch in der Scheibe entstanden ist. Eine Mitarbeiterin der Samtgemeinde Bad Nenndorf erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Das Polizeikommissariat Bad Nenndorf bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter 05723/94610 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell