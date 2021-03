Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Erneut falsche Kennzeichen angebracht, zudem ohne Führerschein unterwegs

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, 15.03.2021, gegen 11.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Hagenburg eine 37-jährige Stadthägerin, die mit ihrem PKW ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen die Steinhuder-Meer-Straße befuhr. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und es wurden Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereits vergangenen Donnerstag, 11.03.2021, war ihr PKW der Polizei auf einem Parkplatz in Hagenburg aufgefallen, da an diesem zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Diese wurden ebenfalls sichergestellt. Sie waren am 03.03.2021 bei der Polizeistation Nienstädt als gestohlen angezeigt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell