Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlagenalarm

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 14.01.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:34 Uhr zu einem Brandmeldeanlagenalarm in einen Betrieb in die Breckerfelderstraße alarmiert.

Eine Maschine war in Brand geraten und hatte die Brandmeldeanlage, sowie die Maschinen interne Kohlendioxid-Löschanlage bestimmungsgemäß ausgelöst.

Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich unter Umluft unabhängigen Atemschutz mit einer Wärmebildkamera und löste die Rauch- und Wärmeabzugsanlage des Betriebes aus.

Der Einsatz konnte für die 22 Einsatzkräfte, die mit 6 Fahrzeugen vor Ort waren um 18:32 Uhr beendet werden.

