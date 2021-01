Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Samstag, den 09.01.2021 wurde der hauptamtliche Löschzug und die Löschgruppe Voerde um 09:43 Uhr in den Sonnenweg gerufen. In einem dort leerstehenden Gebäude hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Das Gebäude wurde sowohl über die Drehleiter als auch von innen erkundet. Ein Grund der Auslösung konnte nicht ausfindig gemacht werden. Der Einsatz endete um 10:43 Uhr.

