FW-EN: Verkehrsunfall

Am Freitag, den 08.01.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 05:57 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Breckerfelderstrasse alarmiert.

Ein PKW war aufgrund von Strassenglätte von der Breckerfelderstrasse abgekommen und in eine Hauswand gefahren. Die Feuerwehr Ennepetal, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Löschfahrzeug, einem Rüstwagen, einem Einstzleitwagen und einem Tanklöschfahrzeug an der Einsatzstelle war, retteten und versorgten medizinisch die noch im Fahrzeug befindliche Person und sicherten den Brandschutz an der Einsatzstelle ab. Der Einsatz konnte für die insgesamt 19 Einsatzkräfte um 06:58 Uhr beendet werden.

