Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter Tür

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Mittwoch, den 06.01.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 23:07 Uhr in den Spatzenweg gerufen. In einem dortigen Haus konnte eine Person die Tür nicht eigenständig öffnen. Mittels einer tragbaren Leiter wurde sich über ein Fenster im 1. Obergeschoss Zutritt verschafft und der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 23:57 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell