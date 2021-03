Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Firmenfahrzeug zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 11.03.2021, kam es in der Lauenhäger Straße, in dem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der silberne Ford Transit Custom mit Einbecker Kennzeichen war in der Hofeinfahrt der Hausnummer 47 zu arbeitszwecken abgestellt worden. Als der Mitarbeiter eines Wärmemessdienstes zurück zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er eine großflächige Beschädigung in Form von Lackkratzern an beiden Hecktüren des Fahrzeuges. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Das Polizeikommissariat Stadthagen sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können. Hinweise werden unter 05721/40040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell