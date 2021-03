Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unbekannte entwenden Portemonnaies aus Handtasche- Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 16.03.2021, kam es gegen 15:15 Uhr, auf dem Parkplatz Am Helweg in Stadthagen zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 42-jährigen Frau aus Lindhorst. Diese hatte bei der Polizei in Stadthagen Anzeige erstattet, weil aus ihrer Handtasche zwei Geldbörsen entwendet worden waren. Wie genau es zu dem Diebstahl kam, kann nach bisherigen Erkenntnissen nicht gesagt werden. Die Lindhorsterin war in dem dortig ansässigen Lebensmittelmarkt einkaufen. Nachdem sie ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Pkw geladen hatte, legte sie noch ihre schwarze Handtasche dazu. Danach schloss sie den Kofferraum und brachte ihren Einkaufswagen zurück zur Sammelstelle. Als die Frau zu Hause angekommen war, bemerkte sie, dass ihre Handtasche nicht mehr in ihrem Kofferraum lag. Obwohl sie direkt im Anschluss nochmal zu dem Parkplatz fuhr um dort nach der schwarzen Ledertasche zu suchen, war diese nicht mehr aufzufinden. Kurze Zeit später wurde die Lindhorsterin von ihrem Ehemann benachrichtigt, dass ihre Handtasche an der Wohnanschrift abgegeben wurde. Der Finder hatte die Tasche in einem Gebüsch an den auf dem Parkplatz stehenden Glascontainern aufgefunden. Eine Überprüfung der Handtasche durch die Geschädigte ergab, dass zwei enthaltene Geldbörsen mit Bargeld entwendet worden waren. Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer: 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell