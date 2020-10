Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl am Bahnhof und Am Sandhügel (23/1910 + 49/191020)

Speyer (ots)

12.10/13.10.2020 + 16.10.2020

Von 12.10 auf 13.10.2020 kam es Am Sandhügel zum Diebstahl eines mittels Spiralkabelschloss gesicherten khakigrünen Herrencityrads der Marke BTWIN im Wert von ca. 300EUR. Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am Freitag am Hauptbahnhof Speyer. Dort wurde ein ebenfalls mit Spiralkabelschloss gesichertes anthrazitfarbene Herrentrekkingrad der Marke Free im Wert von unter 50EUR zwischen 06:00 - 14:30 Uhr entwendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrräder auch bei kurzfristigem Abstellen immer durch ein entsprechendes Schloss gegen Diebstahl zu sichern. Das Fahrrad sollte dabei nach Möglichkeit an einen festen Gegenstand angeschlossen werde, um ein Wegtragen zu verhindern. Weitere Hinweise im Hinblick auf das richtige Sichern ihres Fahrrads sowie verschiedene mechanische Möglichkeiten der Sicherung erhalten sie unter www.polizei-beratung.de

