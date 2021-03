Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw - Unfallzeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 16.03.2021, kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Bahnhofstraße, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 19-jährige Frau aus Wölpinghausen fuhr mit ihrem VW Up in dem Verkehrskreisel. Kurz bevor sie diesen in die Gartenstraße verlassen wollte, sah sie in ihrem Rückspiegel den hinter sich auf der Radfahrspur fahrenden Radfahrer. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu vermeiden, hielt die junge Frau ihren Wagen an. Der direkt hinter ihr fahrende 56-jährigen Mann aus Meerbeck versuchte dem Pkw noch nach links auszuweichen. Dabei prallte er jedoch mit seinem Herrenrad gegen den Volkswagen. Bei der Kollision mit dem Rad zerbrach die Heckscheibe des Autos und der Meerbecker wurde leicht verletzt. Aus welchen Gründen der Zweiradfahrer dem Fahrzeug ausweichen musste, kann laut Polizeiangaben noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Polizeikommissariat Stadthagen sucht daher nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell