POL-UL: (BC) Dietenheim - Gekipptes Fenster aufgehebelt

Am Dienstagmittag stieg ein Unbekannter in ein Haus in Dietenheim-Regglisweiler ein.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Bewohner des Gebäudes in der Haslachstraße zwischen 15.15 Uhr und 16.20 Uhr nicht zu Hause. In dieser Zeit hebelte der Einbrecher ein gekipptes Fenster auf und stieg ein. Im Inneren suchte er nach Brauchbarem. Was er gestohlen hat ist bislang noch unklar. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt jetzt gegen den Täter. Wer am Dienstagmittag in Regglisweiler verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/1880 melden.

Bereits Mitte Juli verübte ein Unbekannter bei Tag in Regglisweiler einen Einbruch in ein Wohngebäude. Wir berichteten (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4654640). Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. - Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit womöglich an. Achten Sie auch darauf, dass die Außenbeleuchtung funktioniert. - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist. - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen die Polizei über Notruf 110. - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern. - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen. - Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

