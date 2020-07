Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Einbrecher kommt am Tage

Geld und Schmuck erbeutete ein Unbekannter am Donnerstag in Dietenheim.

Ulm (ots)

In den Abendstunden stellte ein Bewohner in der Goethestraße fest, dass ein Unbekannter in sein Haus eingebrochen ist. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Täter zwischen 15 und 19 Uhr versucht haben, Türen und Fenster aufzubrechen. Weil die zu stabil waren, schlug er eine Scheibe ein und stieg in das Gebäude. In sämtlichen Räumen suchte er nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Zu seiner Beute machte er Geld und Schmuck. Er flüchtete damit. Seine Spuren ließ der Unbekannte an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern (0731/1880) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Die Polizei weist auf die bundesweite Kampagne "K-Einbruch" hin, die sich speziell mit Wohnungseinbruch befasst. Auf der Internetseite www.k-einbruch.de erhalten Sie dazu viele Informationen.

