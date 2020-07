Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Unter Drogen Unfall gebaut

Coesfeld (ots)

Ohne seinen Führerschein muss ein 22-jähriger Dülmener in der nächsten Zeit auskommen. Der junge Mann war mit seinem Wagen am Samstagmittag (25.07.) um 12.18 Uhr von Hiddingsel in Richtung Dülmen unterwegs und bog nach rechts in Richtung Rödder ab. Dabei geriet er vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit ins Rutschen und schob einen Findling in die Hecke eines Hauses. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Bei der Unfallaufnahme schöpften die Polizisten den Verdacht, dass der Dülmener unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogentest verlief positiv, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und den Führerschein des Unfallfahrers sicherstellten. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

