Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhof/ Kioskeinbruch mißlingt

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Freitag (24.07.) auf Samstag (25.07.) versuchten Unbekannte vergeblich, in den als Übergangskiosk genutzten Container am Bahnhof in Dülmen einzubrechen. Dabei beschädigten sie die Rollläden. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

