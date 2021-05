Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Suche nach vermisster Person; PM Nr.3

Hemsbach (ots)

Am Sonntagmorgen konnte die 68-jährige Frau nach einem Hinweis gegen 10:00 Uhr in einem Waldstück im Bereich Nächstenbach aufgefunden werden. Sie wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. *mm

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell