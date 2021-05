Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Suche nach vermisster Person; Rettungshubschrauber im Einsatz; PM Nr.1

Hemsbach (ots)

Polizei und Rettungskräfte suchen derzeit im Bereich des Mühlenweges in Hemsbach nach einer vermissten 68-jährigen Frau. Die Vermisste befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage, weshalb zur Unterstützung ein Polizeihubschrauber und Flächenspürhunde der ILS Rhein-Neckar eingesetzt werden. Die 68-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170cm, 65-70 kg, schlank, blond-graues schulterlanges Haar, blaue Jeans, oliv-grüner Parka. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst des PP Mannheim, Tel. 0621/ 174-4444, oder mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell