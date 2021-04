Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Freitagabend (09.04.), gegen 20:45 Uhr, betrat ein vermeintlicher Kunde einen Getränkemarkt an der Von-Stauffenberg-Straße. Der Unbekannte bedrohte einen Angestellten, in dem er eine Faustfeuerwaffe auf dessen Oberkörper richtete und die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse forderte. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung der Straße "An St. Josef".

Der männliche Täter wird als südländischer Typ beschrieben und soll etwa 180 Zentimeter groß sein. Bekleidet war er mit einer roten Baseballkappe, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Bei der Faustfeuerwaffe soll es sich um eine schwarze Pistole gehandelt haben.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell