Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 23.05.2021

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 21.00 Uhr, bis Samstag, 09.30 Uhr, wurde in Salzgitter-Gebhardshagen, Am Dorfrand, die Abdeckplane eines abgestellten Motorrades durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 25 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Körperverletzung/Verstoß gegen Corona-Regeln

Am Samstag gegen 15.50 Uhr kam es in einer Wohnung in der Gertrudenstraße in Salzgitter-Bad zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen (57 und 60 Jahre alt) aus Salzgitter. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt, ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Da sich noch weitere Personen in der Wohnung befanden, wurde außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die geltenden Corona-Regeln eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell