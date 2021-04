Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 81-Jähriger bei Rollerunfall schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (29. April) gegen 10.35 Uhr im Einmündungsbereich L880/L737 in Finnentrop-Frettermühle ist ein 81-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Er befuhr mit seinem Krad die Serkenroder Straße (L 880) und wollte von dort aus nach links auf die Esloher Straße (L 737) abbiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah er, als er seinen Abbiegevorgang begann, einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Transporter. Obwohl der 63-jährige Fahrzeugfahrer versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern, kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt. Zunächst brachte ihn ein Rettungswagenteam in ein nahegelegenes Krankenhaus, dann flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein weiteres. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

