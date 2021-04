Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang

Olpe (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 07.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 55-jähriger Kleinbus-Fahrer beabsichtigte von der Eichener Straße nach links auf die B54 in Richtung Drolshagen abzubiegen. Er übersah dabei einen im Einmündungsbereich stehenden PKW einer Autofahrerin, die in Richtung Eichen abbiegen wollte, sodass es zu einer Kollision kam. Die Fahrerin wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell